Вашингтон, 25 июня, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Президент США Барак Хусейн Обама обсудил по телефону с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель прошедший в Великобритании референдум о выходе королевства из состава Европейского Союза. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Белого дома США.

.n-tv.de Флаги США и Федеративной Республики Германия

Сообщается, что Обама и Меркель выразили сожаление произошедшим, но будут уважать выбор британцев. Также лидеры Германии и США договорились, что экономические и финансовые группы «Большой семерки» (G7) будут вести тесное сотрудничество, чтобы нейтрализовать экономические последствия Brexit.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великобритании прошёл референдум по вопросу выхода королевства из Евросоюза. 51,9% проголосовавших высказались за выход из состава Союза. Победа евроскептиков произвела настоящее политическое землетрясение в Европе, да и во всем мире.

Напомним, Обама выступал за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе. Он даже ездил на острова уговаривать британцев не выходить из ЕС. Меркель назвала Brexit ударом по европейскому единству.