Благовещенск, 25 июня, 2016, 07:38 — ИА Регнум. В Амурской области из-за сильных ливней подтопленными оказались 35 придомовых территорий в селе Святоруссовка Роменского района. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

mchs.gov.ru В зоне подтопления

Сообщается, что в Святоруссовке в зоне подтопления оказались четыре жилых дома, 35 придомовых территорий по улицам Школьная и Зеленая, на которых проживают около 80 человек, из которых 20 — дети.

На данный момент вода уже спадает и в район для ликвидации последствий подтопления выехала оперативная группа противпожарной службы Амурской области в составе восьми человек при двух единицах техники. Ситуация контролируется местной администрацией.

С начала июня в Амурской области идут частые ливневые дожди. Из-за дождевого паводка режим чрезвычайной ситуации введен в Озерянском сельсовете Белогорского района. Из-за сильных ливней 22 июня тут были подтоплены 15 придомовых территорий и автодороги в селах Озеряне и Заречное.

В целом МЧС сообщает, что ситуация с подъемом уровня рек из-за дождей контролируется и пока не является угрожающей.