Владивосток, 25 июня, 2016, 06:37 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы приняли в окончательном третьем чтении закон, распространяющий статус свободного порта на ключевые гавани Дальнего Востока. Теперь порто-франко будет действовать не только во Владивостоке, но и в Хабаровском крае (Ванинский муниципальный район), Сахалинской области (Корсаковский городской округ), Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский), Чукотском автономном округе (Певек), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ruvek.info Моно-город Вилючинск

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Помимо этого депутаты внесли изменения в Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», которые расширяют перечень категорий муниципальных образований, где допускается создание ТОР и предполагает включение в него моногородов.

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Предложения расширить режим порто-франко на ключевые гавани Дальнего Востока были разработаны Минвостокразвития по поручению президента России Владимира Путина.

«Нам удалось выработать удачную и конкурентную формулу свободного порта, использовав и свой исторический опыт, и лучшие зарубежные практики, поэтому предлагаю правительству рассмотреть вопрос о распространении режима свободного порта на другие узловые гавани Дальнего Востока», — заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим свободного порта предусматривает особые условия для инвестиционной и предпринимательской деятельности. Общий размер страховых взносов для резидентов составляет 7,6%, налог на прибыль не превышает 5%, из которых 0% — в федеральную казну, не более 5% — в региональную. В течение пяти лет налог на прибыль равен 0%.

Закон «О свободном порте Владивосток» вступил в силу 12 октября. Особый правовой режим для инвестиционной и предпринимательской деятельности будет действовать во Владивостоке в течение 70 лет. Общая площадь порто-франко составляет 28,4 тысячи квадратных километров, на которой проживает 1,4 млн человек.