Петропавловск-Камчатский, 25 июня, 2016, 06:05 — ИА Регнум. На Камчатке полностью потушен пожар на рыбоперерабатывающем предприятии на Севере региона, в результате которого огнем уничтожено 10 тысяч кв. метров внутренних помещений, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь МЧС региона Юлия Ананьева.

xrl.ru Тушение пожара

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По ее словам, информация о пожаре поступила на пульт дежурного вечером 24 июня.

«Всего к тушению привлекались 45 человек. В связи с тем, что здание было обшито сэндвич-панелями, внутри которых находился легковоспламеняющийся материал, пожарным нужно было произвести разборку конструкций и их проливку. В течение ночи профессиональные пожарные и добровольцы занимались разборкой и проливкой конструкции здания. Сейчас пожар полностью ликвидирован», — сказала собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, на Севере Камчатки сгорел Тымлатский рыбокомбинат — один из крупнейших в регионе и самый большой в Корякии. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания. Несколько рабочих, которые в момент начала возгорания находились на комбинате, пытались самостоятельно с помощью огнетушителей ликвидировать огонь, но не получилось — пламя быстро распространялось.

Огонь уничтожил практически 70% всех помещений комплекса — повреждены или полностью сгорели административное здание, основной цех переработки, общежитие, столовая.