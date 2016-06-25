Петропавловск-Камчатский, 25 июня, 2016, 05:59 — ИА Регнум. Пожар произошёл 25 июня на рыбоперерабатывающем предприятии в населённом пункте Тымлат Карагинского района Камчатского края. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС Росии.

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По информации ведомства, возгорание произошло в деревянном, обшитом сэндвич-панелями здании. В результате оказались уничтожены внутренние помещения на площади 10 тысяч квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать лишь через 14 часов после поступления сообщения в экстренные службы.

«В связи с тем, что здание было обшито сэндвич-панелями, внутри которых находился легковоспламеняющийся материал, пожарным нужно было произвести разборку конструкций и их проливку. Это необходимо было сделать для того, чтобы полностью исключить возможность дальнейшего распространения огня и повторного возгорания», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в момент возгорания на комбинате находился один человек. Информации о пострадавших нет.

Причину произошедшего, виновное лицо, а также сумму понесённого ущерба в настоящее время устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.