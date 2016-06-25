Пхеньян, 25 июня, 2016, 05:36 — ИА Регнум. Власти в Пхеньяне считают, что заявление Совета безопасности ООН относительно последних ракетных испытаний в КНДР лишено беспристрастности и является «продуктом политики двойных стандартов». Об этом говорится в заявлении представителя МИД Северной Кореи, опубликованном в газете «Нодон синмун».

motorozz.hu Двойные стандарты

Как отметил представитель официального Пхеньяна, испытания баллистических ракет соответствуют курсу страны на укрепление ядерного потенциала в рамках самообороны, что служит ответом на «угрозу со стороны США и других враждебных сил», обостряющих обстановку в регионе.

Как передавало ИА REGNUM, члены Совета безопасности ООН в принятом 23 июня заявлении назвали последние ракетные испытания в КНДР серьёзным нарушением сразу пяти резолюций Совбеза и согласились в необходимости «продолжать внимательно следить за ситуацией и предпринять дальнейшие значительные шаги в рамках выраженных ранее намерений».

Напомним, утром 22 мая КНДР произвела запуски двух баллистических ракет с восточного побережья в сторону Японского моря. Сеул и Вашингтон расценили запуски как неудачные, поскольку обе ракеты взорвались над морем. При этом одна из них пролетела около 400 километров.

Власти в Пхеньяне 23 июня объявили об успешно проведённом испытании стратегической баллистической ракеты среднего радиуса действия под названием Hwasong-10.

В Министерстве обороны Японии заявили, что последние испытания свидетельствуют о прогрессе в ракетной программе Северной Кореи с учётом того, что одна из ракет преодолела высоту в 1000 километров. Успехи Пхеньяна в области создания баллистических ракет могут привести к дальнейшему повышению потенциала страны, в результате чего КНДР сможет нанести удары по всей территории Японии, констатировал японский министр обороны Гэн Накатани.