Москва, 25 июня, 2016, 05:07 — ИА Регнум. В Москве выпускники празднуют окончание учебных заведений. В школах проходят торжественные церемонии и концерты. А центральной площадкой выпускного бала столицы стал Парк Горького, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной вечер в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Проход выпускников по красной дорожке в Парке Горького

Праздничная программа выпускного вечера в парке началась в 21:00. До утра для выпускников организованы дискотеки, фейерверки, флешмобы, мастер-классы и концерты с известными исполнителями. В этом году недавних школьников поздравляют в стиле российского кинематографа: перед главным входом в парк организована красная дорожка, по которой проходят выпускники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускники в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной вечер в Парке Горького

Особое внимание в этот вечер уделено безопасности: парк предназначен только для проведения выпускного бала и закрыт для остальных посетителей. Вход выпускников осуществляется по браслетам. На месте дежурят сотрудники охраны и полиции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный концерт для выпускников

Напомним, в Москве порядка 52 школьников участвуют в праздничных мероприятиях, посвященных выпускному вечеру. Из них более 48 человек оканчивают школы, более 2 тысяч — колледжи и 944 — педуниверситеты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной вечер в Парке Горького