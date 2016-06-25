Москва, 25 июня, 2016, 04:42 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что голосование жителей Великобритании за выход из состава ЕС и успех избирательной кампании Дональда Трампа в США являются формой восстания граждан против господствующей системы на Западе.

Цитата из мини сериал «Восстание Техаса (мини-сериал)». реж Роланд Жоффе. 2015 (1 сезон) . США Американцы

«Британское голосование — это восстание западных избирателей против господствующей системы и традиционных политиков. Как и поддержка Трампа в США», — написал депутат 25 июня в своём микроблоге в Twitter.

Пушков добавил, что «британский референдум — третий звонок тревоги для ЕС». «Первым был успех Марин ле Пен во Франции, вторым — выборы президента Австрии. Этот звонок — самый громкий», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум по вопросу о членстве страны в Европейском союзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% (17,41 млн человек) одержали сторонники выхода из ЕС.