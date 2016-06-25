Лондон, 25 июня, 2016, 04:27 — ИА Регнум. Онлайн-петиция в поддержку пересмотра результатов референдума о выходе Великобритании из Евросоюза набрала уже около 500 тысяч голосов, что в соответствии с законодательством страны достаточно для того, чтобы она была рассмотрена в парламенте, передаёт телеканал RT.

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Авторы петиции требуют ужесточить требования по явке и провести повторный референдум.

Как сообщало ИА REGNUM, электронная петиция на сайте парламента Великобритании появилась вскоре после объявления результатов референдума.

«Мы, нижеподписавшиеся, призываем правительство Великобритании применить правило, согласно которому если та или иная сторона референдума наберет меньше 60% при явке в менее 75%, должен быть проведён второй референдум», — говорится в тексте.

Напомним, референдум по вопросу о членстве Великобритании в Европейском союзе состоялся 23 июня. По итогам голосования победу с результатом в 52% (17,41 млн человек) одержали сторонники выхода из ЕС.