Красногорск, 25 июня, 2016, 03:59 — ИА Регнум. В Подмосковье по состоянию на 23 июня от укусов клещей пострадали более 5,6 тыс. человек, в том числе 1,5 тысячи детей. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

top55.info Укус клеща

Отмечается, что в 8,1% случаев были выявлены возбудители клещевого иксодового боррелиоза, в 1,6% — анаплазмоза, в 0,3% — моноцитарного эрлихиоза.

Более 3,2 тысяч жителей Подмосковья были вакцинированы от клещевого энцефалита, что 2,5 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

«В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами в летних оздоровительных учреждениях, санаториях, парках, скверах муниципальных образований проводятся акарицидные обработки», — сообщили в пресс-службе