Сочи, Краснодарский край, 25 июня, 2016, 03:33 — ИА Регнум. В аэропорту Сочи 225 пассажиров не могу вылететь в Москву в связи с обнаружением трещинs в лобовом стекле самолёта авиакомпании Vim Avia, передаёт Life.

2ch.hk Трещина в стекле самолёта

Сообщается, что пассажиры вынуждены ожидать вылета в здании аэровокзала. В связи с неполадкой рейс перенесён на 9 утра, к этому времени неисправность планируется устранить.

«Представитель авиакомпании сейчас общается с пассажирами и решает вопрос с их размещением в одной из гостиниц», — сообщил источник в аэропорту Сочи.

Причина, по которой треснуло стекло авиалайнера в настоящее время выясняется.