Петропавловск-Камчатский, 25 июня, 2016, 03:26 — ИА Регнум. На севере Камчатки сгорел Тымлатский рыбокомбинат — один из крупнейших в регионе и самый большой в Корякии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в экстренных службах, огонь вспыхнул в административном помещении накануне вечером и быстро распространился по сэндвич-панелям на склад для тары и основной рыбный цех.

salmonica.ru Натюрморт

По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания. Несколько рабочих, которые в момент начала возгорания находились на комбинате, пытались самостоятельно с помощью огнетушителей ликвидировать огонь, но не получилось — пламя быстро распространялось. Они вызвали пожарных, которые, из-за отдаленности комбината, смогли добраться на место в течение часа. Остановить распространение огня им удалось, но он уничтожил практически 70% всех помещений комплекса — повреждены или полностью сгорели административное здание, основной цех переработки, общежитие, столовая.

Пожарным и работникам комбината удалось отстоять холодильные установки, склад горюче-смазочных материалов и дизельную электростанцию. Кроме того, подальше от огня увезли контейнеры с газовыми баллонами.

Открытое горение ликвидировано. Пожарные продолжают проливку стен для полной ликвидации.

Тымлатский комбинат входит в группу компаний «Salmonica», которой на Камчатке также принадлежат «Озерновский РКЗ №55» и «Рыбхолкам». По данным некоторых СМИ, к созданию комбината в 1999 году имел отношении тогда еще просто предприниматель Олег Кожемяко, который позднее был губернатором Корякского округа, а сейчас возглавляет Сахалинскую область.

Рыбоперерабатывающий завод «Тымлатского рыбокомбината» расположен в далеком северном национальном селе Тымлат, на берегу Берингова моря в северо-восточной части Камчатского полуострова. Завод находится в непосредственной близости от бассейнов рек Тымлат, Кичига и Белая, которые являются местом воспроизводства одного из крупнейших в мире стад дальневосточных тихоокеанских лососей — горбуши и кеты.