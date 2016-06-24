Чарлстон, США, 25 июня, 2016, 02:58 — ИА Регнум. По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения в американском штате Западная Вирджиния, передаёт телеканал CNN.

Дождь

По данным властей штата, наибольшее число погибших зафиксировано в округе Гринбрайер, который расположен близ Национального заповедника Джорджа Вашингтона.

Причиной наводнения стали ливневые дожди, которые привели к выходу рек из берегов. Оказались разрушены более сотни домов, тысячи людей остались без электроснабжения.

В 44 из 45 округов Западной Вирджинии объявлено чрезвычайно положение.