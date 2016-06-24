Москва, 25 июня, 2016, 02:51 — ИА Регнум. Российской стороной 24 июня доставлено 17,5 тонн гуманитарной помощи в осаждённый террористами сирийский город Дейр-эз-Зор. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

syria.mil.ru Самолёты РФ сбрасывают платформы с гуманитарной помощью.

«Самолётом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осажденный террористами ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая в России) город Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз ООН — продуктовые наборы и крупы, общей массой 17,5 тонн», — говорится в документе.

Также при содействии специалистов Центра примирения в населённый пункт Джейруд провинции Дамаск автомобильной колонной из 37 грузовых автомобилей доставлен гуманитарный груз ООН, основу которого составили продукты и медикаменты.

В лагерь для внутренне перемещённых лиц в квартале Эль-Хусайния города Дамаск и малообеспеченным семьям, проживающим в населенном пункте Санкари-эш-Шамали провинции Хомс, доставлено 7,5 тонн гуманитарных грузов.

Сообщается, что за минувшие сутки заключено соглашение о примирении с представителями ещё одного населённого пункта в провинции Хомс. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 162.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хама, Хомс, Деръа. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 61.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.