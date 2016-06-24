Москва, 25 июня, 2016, 02:20 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

justpaste.it Нарушение перемирия

За минувшие сутки российской стороной зафиксировано пять нарушений режима перемирия на территории провинции Дамаск. «Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов позиции сирийских вооруженных сил в районах населенных пунктов Эль-Каса, Арбил, Хараста, Хауш-эль-Хайят и Хутейта-эль-Джараш», — говорится в документе.

Сообщается также, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

«В течение суток в провинции Алеппо террористы из РСЗО и миномётов обстреляли населённые пункты Аз-Загра, Хандрат, Эль-Хадер и Кудейхи, кварталы Халаб-эль-Джалид и Шейх Максуд, а также аэропорт Эн-Найраб в городе Алеппо. Обстрелам террористов также подверглись населённые пункты в провинции Дамаск — Хараста, Блелие, Адра, Мардж-Султан, Джараш, в провинции Идлиб — Фуаа и Кафер Хая, в провинции Латакия — Раша и Нехшебба», — сообщают в Минобороны.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.