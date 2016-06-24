Москва, 25 июня, 2016, 01:57 — ИА Регнум. Петиция с требованием об отставке уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Павла Астахова, опубликованная на портале Change.org 24 июня, набрала уже почти 30 тысяч подписей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Поводом для резкой критики в адрес омбудсмена послужило его неоднозначное высказывание во время встречи в больнице с детьми, выжившими при трагедии на Сямозере. У одной из девочек Астахов поинтересовался: «Ну что, как поплавали?» «Ну…», — сказала девочка, не найдя, что ответить.

Авторы петиции считают, что данное высказывание можно расценивать как «бесчеловечное и омерзительное проявление ограниченности, черствости и цинизма лица, в чьи должностные обязанности входит защита прав и интересов детей в Российской Федерации».

«Мы считаем, что Павел Астахов должен быть немедленно освобожден от обязанностей уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации», — говорится в петиции.

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