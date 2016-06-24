Петиция за отставку Астахова за полдня собрала около 30 тысяч подписей
Москва, 25 июня, 2016, 01:57 — ИА Регнум. Петиция с требованием об отставке уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Павла Астахова, опубликованная на портале Change.org 24 июня, набрала уже почти 30 тысяч подписей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Поводом для резкой критики в адрес омбудсмена послужило его неоднозначное высказывание во время встречи в больнице с детьми, выжившими при трагедии на Сямозере. У одной из девочек Астахов поинтересовался: «Ну что, как поплавали?» «Ну…», — сказала девочка, не найдя, что ответить.
Авторы петиции считают, что данное высказывание можно расценивать как «бесчеловечное и омерзительное проявление ограниченности, черствости и цинизма лица, в чьи должностные обязанности входит защита прав и интересов детей в Российской Федерации».
«Мы считаем, что Павел Астахов должен быть немедленно освобожден от обязанностей уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации», — говорится в петиции.
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