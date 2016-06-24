Монреаль, Канада, 25 июня, 2016, 01:30 — ИА Регнум. Антидопинговая лаборатория в Бразилии лишена аккредитации сроком не менее чем на шесть месяцев в преддверии Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Отмечается, что данная мера принята в связи с многочисленными процедурными ошибками. Ранее сообщалось, что генеральный директор WADA Дэвид Хауман считает маловероятным, что ошибки будут устранены до начала Олимпиады в Бразилии.

Решение о дисквалификации вступило в силу с 22 июня, лаборатория уже получила соответствующее уведомление. Образцы допинг проб должны быть направлены в другую лабораторию, аккредитованную WADA в течение 14 дней.

Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК). Там уверены, что приостановка работы антидопинговой лаборатории в Рио-де-Жанейро не отразится на программе тестирования спортсменов во время Олимпиады.

Напомним, летние Олимпийские игры 2016 года пройдут в бразильском Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.