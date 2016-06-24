Москва, 25 июня, 2016, 00:57 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест брата мэра Владивостока Игоря Пушкарёва — гендиректора компании «Востокцемент» Андрей Пушкарёв, который обвиняется в коммерческом подкупе.

Брат мэра Владивостка помещён под домашний арест Браслет

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, полагавшего, что находясь на свободе, Андрей Пушкарёв может скрыться или оказать давление на свидетелей. В соответствии с решением суда, брат мэра пробудет под домашним арестом до 31 июля, передаёт РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Пушкарёв был задержан в ночь на 24 июня как фигурант уголовного дела, ранее возбуждённого в отношении бывшего главы Владивостока, а также — директора предприятия МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Брат мэра обвиняется в преступлении, которое предусмотрено частью 4 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

«По версии следствия, именно Андрей Пушкарев, будучи генеральным директором компании ООО «Востокцемент», в 2012—2014 годах передавал Андрею Лушникову денежные средства в качестве коммерческого подкупа», — сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

По его словам, действия Андрея Лушникова совершались в интересах «Востокцемента» и шли вразрез с интересами «Дорог Владивостока». Глава МУПВ сделал так, что строительные материалы для муниципальных контрактов по ремонту владивостокских дорог были приобретены именно у организаций, входящих в компанию Андрея Пушкарёва («Востокцемент»).