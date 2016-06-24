Кишинёв, 25 июня, 2016, 00:40 — ИА Регнум. «Молдавия остается приверженной европейскому пути, несмотря на исход референдума в Великобритании, так как мы считаем ЕС успешным проектом и хотим быть его частью», — заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип, комментируя итоги британского плебисцита, на котором граждане страны проголосовали за выход из ЕС, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это печальный день для Европы и для европейских и международных партнеров Великобритании. Европейское сообщество как никогда нуждается в реконсолидации», — добавил Филип.

Председатель оппозиционной Партии социалистов Молдавии Игорь Додон назвал британский референдум началом конца Евросоюзa. «ЕС — это проект с прошлым, но без будущего. Для европейских стран становится важнее собственный суверенитет, сохранение национальных традиций и интересов, чем временные экономические преимущества, которые дает Шенгенская зона. Молдове не следует бежать за поездом, который рушится и теряет вагоны», — заявил Додон.

Лидер другой молдавской оппозиционной силы — «Нашей Партии», мэр Бельц Ренато Усатый высказал мнение, что «ЕС в ближайшие годы может прекратить существование». По его словам, это трагедия для некоторых молдавских чиновников: «Удобная «евроинтеграция», которой политики в Молдове прикрывали воровство и неэффективность, потеряла всякий смысл».

Лидер правящей в Молдавии Демпартии Мариан Лупу заявил, что «те, кто радуются выходу Великобритании из ЕС и спекулируют на этой теме, требуя отказаться от пути в Европу, несознательны и действуют против интересов нашей страны». «Республика Молдова должна нарастить усилия в направлении евроинтеграции, потому что именно она может принести гражданам Молдовы благосостояние, социальную солидарность, хорошие законы и уважение», — уверен Лупу.

«Европа переживает сложный период, но мы уверены, что Европейский союз продолжит расширяться, так как на европейском континенте нет альтернативы», — заявил в свою очередь лидер Либеральной партии Михай Гимпу. «А те, кто на содержании Кремля и радуются Brexit, призывая Молдову отказаться от пути в Европу, выступают против благополучного будущего и национальных интересов», — добавил он.

Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах заявила, что референдум в Великобритании показал мировому сообществу, как в развитых демократических государствах следует принимать решения по ключевым вопросам развития государства. Влах напомнила, что в феврале 2014 года в Гагагузии состоялся референдум по вопросу внешнеполитического курса, к которому в Кишиневе не прислушались, объявив его незаконным. Тогда напомним, более 97% участников плебисцита проголосовали против «евроинтеграции» и за курс на вступление в Таможенный союз.

Исполнительный директор Ассоциации внешней политики Молдавии Виктор Кирилэ считает, что для ЕС наступают «неопределенные времена». «Расширение ЕС, к сожалению, завершилось. Далее ЕС будет занят своим собственным выживанием. А что касается Республики Молдова, то это совсем печально… Молдова навеки упустила шанс членства в ЕС в качестве независимого государства. Мы одни перед лицом надвигающейся бури», — приводит слова эксперта кишиневское издание NewsMaker.