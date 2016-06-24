Дуров: Telegram не будет соблюдать требования «пакета Яровой»
Москва, 25 июня, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не будет выполнять требование «антитеррористического пакета» законов, принятого Госдумой, предписывающее выдавать спецслужбам ключи для декодирования шифрованных сообщений.
«Telegram не выдает данные или ключи шифрования третьим лицам, включая правительства. Законы, принимаемые в отдельных странах, не повлияют на эту политику», — заявил Дуров газете «Известия».
Как сообщало ИА REGNUM, Государственная дума 24 июня приняла сразу во втором и третьем окончательном чтениях пакет законопроектов, внесенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Нововведения в числе прочего обязывают «организаторов распространения информации» в случае шифрования сообщения предоставлять спецслужбам ключи для их декодирования.
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