Москва, 25 июня, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не будет выполнять требование «антитеррористического пакета» законов, принятого Госдумой, предписывающее выдавать спецслужбам ключи для декодирования шифрованных сообщений.

Франсуа Жозеф Дюрке (1735-1802) . Автопортрет

«Telegram не выдает данные или ключи шифрования третьим лицам, включая правительства. Законы, принимаемые в отдельных странах, не повлияют на эту политику», — заявил Дуров газете «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, Государственная дума 24 июня приняла сразу во втором и третьем окончательном чтениях пакет законопроектов, внесенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Нововведения в числе прочего обязывают «организаторов распространения информации» в случае шифрования сообщения предоставлять спецслужбам ключи для их декодирования.

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