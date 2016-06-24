Минск, 25 июня, 2016, 00:12 — ИА Регнум. «С 15 по 18 июня 2016 года по приглашению Министерства культуры Туркменистана делегация учёных из Института истории НАН Беларуси (Лакиза В.Л., Левко О.Н.) и Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси (Лазуко Б.А.) приняла участие в работе Международной научной конференции «Туркменистан — страна с богатым духовно-культурным наследием» и выставке произведений декаративно-прикладного искусства», — сказано в сообщении, опубликованном 24 июня на официальном сайте Академии наук Белоруссии.

Гравюра дирижабль, он же цеппелин

Конференция прошла в рамках межгосударственной программы стран СНГ «Дашогуз — культурная столица Содружества 2016 года». В ней приняли участие историки, археологи, искусствоведы, музейные работники из Туркмении, России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Армении, Таджикистана и Киргизии, а также представители академий наук, вузов, министерств и ведомств, в том числе Исполкома СНГ.

«Особенно знаменательной стала пятница 17 июня, когда делегация учёных их стран СНГ приняла участие в торжествах по случаю открытия Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым нового современного села Багтыяр заман («Счастливая эпоха»)», — сказано в официальном сообщении.

Также сегодня, 24 июня Академия наук постсоветской республики проинформировала о состоявшейся 21−22 июня в Бресте Международной научной конференции «Беларусь в огне 1941 года (к 75-летию начала Великой Отечественной войны)». Мероприятие прошло на базе мемориального комплекса «Брестская крепость — герой», организаторами выступили Институт истории НАН Беларуси и Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина.

«В ходе конференции обсуждались современные подходы к освещению проблем истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, вопросы историографии и источниковедения, положение Беларуси в системе международных отношений накануне Второй мировой войны, боевые действия на территории Беларуси и других участках советско-германского фронта летом 1941 года, проблемы беженства и эвакуации, становление антифашистского сопротивления на оккупированной территории Беларуси и др. В докладах рассматривались достижения отечественной историографии относительно событий начала Великой Отечественной войны, на конкретных фактах и примерах рассматривалась подготовка рабоче-крестьянской красной армии в начале войны, опыт организации и взаимодействия с армией первых партизанских отрядов. По итогам конференции планируется издание сборника», — сказано в официальном сообщении.

Стоит надеяться, что к этому времени «гуманитарии» из Академии наук постсоветской республики узнают, как пишутся некоторые слова. Возможно, к этому времени пройдёт очередная реформа в духе «белорусизации» и в постсоветской республике, согласно сложившейся практике и пожеланиям «сознательной» части общественности, введут правила «беларуского русского языка».

Академия Наук Белоруссии сообщила также о заинтересованности Туркмении в беспилотных дирижаблях и летательных комплексах белорусского производства в связи с напряженной обстановкой в Средней Азии, вылазками террористов в Афганистане, Пакистане, Казахстане и Узбекистане. «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Белоруссии разработал серию беспилотных авиационных комплексов класса «мини» под названием «Бусел» («Аист»). Академия проинформировала также, что с 2016 года Туркмения осваивает серийное производство белорусских «беспилотников».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко санкционировал проведение в Белоруссии политики «белорусизации», наиболее яркими проявлениями которой стали борьба с русским языком, ревизия официальной историографии, создание политических мифов и распространение подвергнутых рестайлингу русофобских измышлений националистов прошлых веков. Данный курс сочетается с «многовекторностью» во внешней политике (особые симпатии снискали этнократические режимы Средней Азии и Украины), а также преследованием русской интеллигенции.