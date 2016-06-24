Белград, 25 июня, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Александр Вучич считает голосование граждан Великобритании на референдуме за выход страны из состава Евросоюза самым крупным «политическим землетрясением» со времён падения Берлинской стены. Об этом он заявил на пресс-конференции 24 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Берлинская стена. 1963 год

При этом Александр Вучич признался, что не знает, как решение британцев повлияет на дальнейшее расширение Европейского союза, передаёт пресс-служба правительства Сербии.

Вместе с тем, сербский премьер подчеркнул, что стратегия Белграда по присоединению к ЕС остаётся неизменной. «Мы продолжим свой европейский путь, на котором ключевыми являются стабильность и процветание. Граждане хотят лучшего будущего. В то же время наша страна продолжит развивать наилучшие отношения с Великобританией», — отметил он.

Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, в свою очередь, дал понять, что референдума по вопросу о дальнейшей интеграции Сербии в Европейский союз проводиться не будет, отметив, что прошедшие внеочередные парламентские выборы в стране стали своего рода референдумом о том, какую дальнейшую политику проводить.

По его словам, граждане страны на выборах продемонстрировали «отказ от пути изоляции, конфликтов и нестабильности». «В интересах Сербии — продолжение европейского пути, сохранение и поддержание дружественных отношений с Россией, Китаем и другими традиционными партнёрами», — заявил Дачич.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум по вопросу о членстве Великобритании в Европейском союзе состоялся 23 июня. По итогам голосования победу с результатом в 52% (17,41 млн человек) одержали сторонники выхода из ЕС.