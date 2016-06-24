Москва, 25 июня, 2016, 00:04 — ИА Регнум. Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» 27-летний Алексей Ионов переходит в футбольный клуб ЦСКА. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба армейцев.

pfc-cska.com Алексей Ионов

Сообщается, что руководство ЦСКА и «Динамо» подписали соглашение о переходе Ионов к армейцам на правах аренды до конца сезона-2016/2017. Соглашение предусматривает последующий выкуп.

Сам Ионов крайне рад тому, что смог покинуть «Динамо», вылетевшей по итогам сезона во второй дивизион.

«Эмоции отличные. Долго ждал этого. Рад, что все получилось, клубы пришли к соглашению и я оказался здесь. Над предложением долго не раздумывал, быстро принял решение», — заявил футболист.

Напомним, Ионов играет за столичное «Динамо» с августа 2013 года. До этого он играл в петербургском «Зените», «Кубани», «Анжи». Также сыграл 11 матчей за национальную сборную.

Ионов не первый футболист, перешедший из «Динамо» в ЦСКА. 16 июня стало известно, что 26-летний нападающий Кирилл Панченко также перешел к армейцам.