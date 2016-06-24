Берлин, 24 июня, 2016, 23:44 — ИА Регнум. После состоявшегося референдума в Великобритании, где большинство ее граждан поддержали выход из состава Евросоюза (Brexit), его лидеры инициировали серию встреч.

Ренци, Меркель, Олланд

Завтра, 25 июня премьер-министр Италии Маттео Ренци едет во Францию, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. В Елисейском дворце у него запланирован неформальный обед по приглашению французского президента Франсуа Олланда.

Затем, 27 июня оба социал-демократа отправятся в Берлин. Лидеры Италии и Франции проведут встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить последействия Brexit. До этого Олланд в Париже примет председателя Европейского совета Дональда Туска.