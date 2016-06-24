Киев, 24 июня, 2016, 23:34 — ИА Регнум. Лишенный мандата депутата Госдумы Илья Пономарев (состоял во фракции «Справедливой России») получил вид на временное проживание на Украине. Об этом он сам написал сегодня, 24 июня, в своем Instagram.

svop.ru Илья Пономарев

«Завидуйте, друзья!» — написал он на украинском языке, сопроводив свою запись фотографией документа.

Напомним 10 июня Государственная дума приняла решение лишить Пономарева депутатских полномочий за систематическое неисполнение им должностных обязанностей. В частности, он прогуливал пленарные заседания в течение 30 дней и более календарный дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пономарев подозревается в России в растрате средств инновационного фонда «Сколково» в размере $750 тысяч.

Не дожидаясь задержания Пономарев сбежал в США. Это было более двух лет назад. Из США он перебрался на Украину и поселился в Киеве.