Ташкент, 24 июня, 2016, 23:19 — ИА Регнум. Президенты России Владимир Путин возложил цветы к памятнику русского поэта Александра Пушкина в Ташкенте, который в 2015 году был перенесен из центра города в один из столичных районов.

kremlin.ru Владимир Путин и Ислам Каримов возложили цветы к памятнику Пушкину

Главу государства сопровождал его узбекский коллега Ислам Каримов.

Подготовка к приезду Путина к памятнику поэта велась до последнего момента — красились близлежащие здания, высаживались цветы.

Бронзовый памятник Пушкину был установлен в Ташкенте в 1974 году в честь 175-летия со дня рождения поэта, монумент работы скульптора Михаила Аникушина был установлен в сквере на одноименной улице в географическом центре столицы Узбекистана.

В 2015 году власти приняли решение о переносе памятника в Мирабадский район Ташкента, что вызвало недовольство жителей мегаполиса.