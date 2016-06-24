Лондон, 24 июня, 2016, 23:15 — ИА Регнум. Один их ведущих мировых телекоммуникационный операторов — Orange S.A. сообщил, что сохранит отделения в Соединенном Королевстве, где трудятся до 900 рабочих, передает Daily Mail.

selftrade.co.uk Orange S.A

Французская компания отмечает, что не присутствовала на британском потребительском рынке телекоммуникаций, и итоги прошедшего в Великобритании референдума не имеют прямого отношения к финансовым рискам и балансу Orange.

Решение Великобритании выйти из Европейского Союза привело к «турбулентности» на рынках. Фунт стерлингов рухнул до минимума последних 30 лет. Акции Orange упали на 7,5%, опередив голубые фишки фондового индекса Франции. CAC 40 просел на 8,04% по большей части из-за ухудшения показателей французских банков.

«Группа защищена от изменений обменного курса стерлинга и доллара», — говорится в заявлении Orange.