Москва, 24 июня, 2016, 22:57 — ИА Регнум. На заседании Басманного суда Москвы задержанный ранее при получении взятки губернатор Кировской области Никита Белых заявил, что отрицает свою вину. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает телеканал RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор

Также сообщается, что суд не стал рассматривать вопрос об избрании меры пресечения для Белых. Рассмотрение этого вопроса перенесено на завтра. Белых проведет эту ночь в камере.

Напомним, сегодня в одном из московских ресторанов сотрудники Следственного комитета и работники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали Белых при получении им взятки в 400 тысяч евро. По данному факту возбуждено уголовное дело.