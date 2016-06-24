Стамбул, Турция, 24 июня, 2016, 22:18 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с главой Исламского движения сопротивления (ХАМАС) Халедом Машалем, передает Reuters. Визит палестинского лидера в Стамбул проходит на фоне растущих ожиданий о примирении Анкары и Тель-Авива.

Trango Халед Машаль

Отношения Турции и Израиля резко ухудшились в 2010 году, когда израильтяне при штурме турецкого корабля «Мави Мармара» убили 10 турецких активистов. «Флотилия свободы» пыталась разорвать военно-морскую блокаду сектора Газа. Анкара потребовала от Тель-Авива извинений, выплаты компенсации и снятии блокады. Взамен израильтяне требует ограничить деятельность ХАМАС на турецкой территории.

Источники президента Эрдогана сообщают, что он и Машаль обсудили усилия по смягчению разногласий между палестинцами, а также тему предоставляемой Турцией гуманитарной помощи.

Ранее в июне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция находится в шаге от нормализации отношений с Израилем. 22 июня он дал понять, что связи турецкого правительства с ХАМАС не являются помехой на этом пути.