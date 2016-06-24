Москва, 24 июня, 2016, 22:09 — ИА Регнум. По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольги Баталиной, данный закон поможет выработать новую систему взаимоотношений государства и некоммерческого сектора, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

«Эти изменения формируют новую систему отношений государства и некоммерческого сектора, формируют основу для равноправного партнерства в оказании социально-значимых услуг как государственными учреждениями, так и некоммерческими организациями с привлечением бюджетных средств», — цитирует Ольгу Баталину ТАСС.

По ее словам, те некоммерческие организации, которые в течение года на равных с государственными учреждениями, привлекая средства бюджета, будут оказывать услуги социально-значимого характера, через год могут быть признаны вот такими некоммерческими организациями, исполнителями общественно-полезных услуг.

Ольга Баталина отметила, что новый статус дает некоммерческим организациям дополнительные преференции в дальнейшей работе, в равноправной партнерской работе, в том числе, с привлечением средств бюджета.

«Мы рассчитываем, что после принятия этого закона, и это следует из закона, будет разработан целый пакет нормативных актов, которые в том числе опишет и дополнительные меры поддержки таких НКО», — подчеркнула Ольга Баталина.

«Перечень социально-значимых направлений деятельности, работа в рамках которых позволит некоммерческой организации претендовать на получение нового статуса, предполагается определять указом президента на несколько лет. И, конечно, эти направления деятельности будут отражать общественный запрос, сформировавшийся на текущий день», — сказала она.

Ольга Баталина выразила уверенность, что среди таких направлений будет и помощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и помощь детям-сиротам, и людям с ограничениями по здоровью, и многие другие важные направления деятельности, которыми по факту некоммерческий сектор занимается сегодня.

«Причем, занимается эффективно, успешно, с большой отдачей, и, поверьте, порой даже более эффективно, чем это делают самые разные государственные учреждения», — сказала она.

Закон предусматривает, что под некоммерческой организацией — исполнителем общественно полезных услуг понимается социально ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества.

Эта организация не должна являться некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не иметь задолженностей по налогам и сборам, иным, предусмотренным законодательством РФ, обязательным платежам.

Закон предоставляет право таким организациям на приоритетное получение мер поддержки. В случае возникновения обстоятельств, несовместимых со статусом некоммерческой организации — исполнителя общественно полезных услуг, указанная организация может быть исключена из реестра НКО — исполнителей общественно полезных услуг и право такой организации на приоритетное получение мер поддержки утрачивается.

По мнению вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, граждане РФ должны выиграть от принятия закона о некоммерческих организациях (НКО), оказывающих общественно полезные услуги.

Это «нужный и ожидаемый» закон, передает слова Галины Кареловой ТАСС. «Мы очень рассчитываем, что возможность получать за свои услуги бюджетные деньги будет важна не только для тех, кто уже давно и хорошо работает в сфере социальных услуг, но и будет мотивировать новые НКО активнее занимать эту нишу. Граждане наши, пока не избалованные широким предложением социальных услуг, должны от этого только выиграть», — считает вице-спикер Совета Федерации.

По словам парламентария, о востребованности нового закона говорит хотя бы «рост доли регионов, где социально ориентированные НКО уже зарегистрированы в реестрах поставщиков социальных услуг». «Если в 2015 году таких регионов было всего лишь 37, то в 2016-м — уже 63», — отметила Галина Карелова, добавив, что «с принятием закона этот процесс должен ускориться».

«Совет Федерации, уверена, одобрит закон», — подчеркнула вице-спикер Верхней палаты Парламента и пообещала, что сенаторы «постараются организовать мониторинг» готовности регионов к новому порядку работы НКО, а также «методическую поддержку тем, кому она будет необходима».