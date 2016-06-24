Челябинск, 24 июня, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Экономическая ситуация характеризуется снижением объемом инвестиций. Поэтому каких-то новых серьезных, крупных инвестиций в промышленность сегодня ожидать не стоит, заявил министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников на круглом столе, посвящённом экономическому кризису в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кукрыниксы. 15 лет советской власти. 1932

Министр отметил, что те инвестпрограммы, которые завершатся в 2016 году, касаются в основном сферы энергетики. Так, должен быть запущен новый энергоблок на Троицкой ГРЭС, строятся два энергоблока у Фортума. То есть энергетики продолжают вкладываться.

Далее министр высказал видение путей решения создавшейся сложной экономической ситуации с учетом прошедшего форума «Единой России». «Прошел экономический форум с участием Дмитрия Анатольевича Медведева, по которому можно сделать выводы и оценки всей экономической обстановки. У нас еще в прошлом году возникло понимание, что основной упор, и мы в своей работе как правительство, и все наши структуры, которые мы создаем, как институты поддержки, мы акцент в своей работе будем делать на развитии именно малого и среднего бизнеса», — заявил Сергей Смольников.

С министром экономического развития региона категорически не согласился один из участников круглого стола. «Это будет провал в экономической политике региона», — заявил координатор челябинского отделения движения «Суть времени» Александр Забачёв.

Сергей Смольников, в свою очередь, подчеркнул, что отказа от работы с крупными предприятиями не произойдет. Однако, по мнению представителей движения «Суть времени», выход из кризисного положения, а положение в Челябинской области, и в целом по стране характеризуется как крайне тяжелое, не может осуществляться при акценте на развитие малого и среднего бизнеса. «Мировой опыт говорит об обратном. Посмотрите на опыт Китая, тех же США. Они преодолевали кризис и запускали развитие за счет по-настоящему крупных инфраструктурных государственных проектов. Государство должно стать главным драйвером развития, с его крупными инвестиционными вливаниями, за которыми потянется весь бизнес, и мелкий, и средний, и крупный», — считают общественники движения «Суть времени».

Напомним, ситуация в экономике Челябинской области в 2016 году характеризуется падением практически по всем отраслям хозяйства. Не стагнируют лишь отрасли, в которых осуществляется государственная поддержка, а именно, сельское хозяйство и оборонно-промышленный комплекс. По данным Челябинскстата, по итогам первого квартала 2016 года произошло заметное снижение показателей в ряде отраслей. Так, добыча ископаемых упала на 5,5%, в обрабатывающем производстве падение на 7,5%, в металлургии — на 9,8%, в производстве машин и оборудования — на 12,6%, в обработке древесины и изготовлении изделий из дерева — на 20,1%. Индекс промышленного производства Челябинской области к первому кварталу 2015 года составил 93,4%.

Отметим, структура валового регионального продукта показывает, что основной продукт в регионе производят металлурги. Эксперты отмечают факторы стагнации металлургической отрасли как: 1) падение строительной и машиностроительной индустрии, 2) заградительные пошлины, введенные ЕС весной 2016 года (до 19% на продукцию российских металлургов), 3) падение весной этого года цен на сталь на мировых рынках (до 37%), что вписывается в общую тенденцию падения цен на сырье добывающих отраслей.