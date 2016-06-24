Киров, 24 июня, 2016, 21:56 — ИА Регнум. В кировской областной администрации, после задержания губернатора Кировской области в Никиты Белых в Москве, проходят обыски. Об этом сегодня, 24 июня, сообщил журналистам официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

vp43.ru Администрация Кировской области

Напомним, ранее сегодня в Москве при получении взятки в 400 тыс. евро был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. Против него возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что в здании обладминистрации проходят обыски. С помощниками губернатора работают следователи.