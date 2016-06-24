Вашингтон, 24 июня, 2016, 21:46 — ИА Регнум. Глава влиятельного комитета Палаты Представителей США призвал Конгресс начать дискуссии о заключении торгового пакта с Великобританией ввиду ее выхода из Евросоюза, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Американские компании, фермеры и рабочие зависят от открытия рынков для нашего экспорта и инвестиций», — заявил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам (House Ways and Means Committee) Кевин Брэди.

«В этот период неопределенности мы должны современно начать обсуждение нового торгового соглашения с Соединенным Королевством, которое не только сохранит, но и расширит уровень торговли между нашими странами», — добавил он.

Напомним, по итогам голосования 23 июня в Великобритании большинство ее населения высказалось за выход страны из состава ЕС.