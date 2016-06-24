Подвыпивший Галкин* по ошибке поздравил военных Израиля с атакой Ирана
Подвыпивший Галкин по ошибке поздравил военных Израиля с атакой Ирана
Тель-Авив, Израиль, 14 апреля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по ошибке поздравил израильских военных с атакой Ирана, а потом пожелал им удачи. Видеоролики с откликом на происходящее он опубликовал ночью 14 апреля в соцсетях.
Первый ролик Галкин позже удалил и признался, что ошибочно использовал фразу «Мазаль тов». Это пожелание «хорошей судьбы», которое используют в поздравлениях.
«Я хотел сказать не «мазел тов», конечно. «Беацлаха» нашим ПВО — удачи… В ожидании… Перепутал, представляете», — посетовал Галкин во втором ролике и признался, что, вероятно, выпил «лишнего виски».
В третьем видео пародист заявил, что не уехал из Израиля, как утверждают некоторые российские издания. Он раскритиковал журналистов из России, назвал их «несчастными» и посоветовал заняться своими делами. Юморист подчеркнул, что желал бы удачи израильским военным, даже если бы находился в другой стране.
Как сообщало ИА Регнум, Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 14 апреля созвал заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве. Постпред Израиля направил письмо председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание после атаки Ирана.
Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг назвал удар Ирана по Израилю крупнейшей атакой дронов.