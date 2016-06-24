Тбилиси, 24 июня, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Паата Бурчуладзе, который находится с визитом в Страсбурге, 24 июня обратился к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили и председателю парламента Давиду Усупашвили и попросил их созвать внеочередную сессию парламента Грузии.

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Как говорится в распространенном пресс-службой движения «Государство для народа» заявлении его лидера, внеочередное заседание парламента должно рассмотреть подготовленную Бурчуладзе и его соратниками инициативу, которая предусматривает реформирование судебной системы, роспуск нынешнего состава Верховного совета юстиции и избрание нового состава по новой системе.

Согласно этой инициативе, также меняются основания и процедуры дисциплинарной ответственности судей, но в самом заявлении эти новые принципы не расшифровываются. До проведения внеочередной сессии парламента основанное Бурчуладзе движение «Государство для народа» намеревается собрать 30 тысяч подписей, необходимых для начала рассмотрения этого вопроса в парламенте.

«Из Страсбурга обращаюсь к президенту Грузии и председателю парламента с просьбой созвать внеочередную сессию парламента. После этого мы соберем 30 тысяч подписей, чтобы наша законодательная инициатива была подписана до выборов, потому что без этого провести справедливые выборы будет очень сложно», — заявил Бурчуладзе.