Тверь, 24 июня, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Оздоровительные лагеря Тверской области полностью готовы к приему детей. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, было заявлено 24 июня на встрече исполняющего обязанности губернатора Тверской области Игоря Рудени и полномочного представителя президента РФ Александра Беглова.

Зарядка. 1960-е

Как отмечалось, в Тверской области, как и во всех российских регионах, по поручению президента РФ проведена комплексная проверка состояния безопасности детей в загородных лагерях, мест отдыха на воде.

«В начале недели было дано поручение членам правительства, — сообщил Игорь Руденя. — Мы завершили обследование лагерей. Подтверждена их готовность, полная укомплектованность спасательными средствами, соответствие всем нормативам и стандартам. Проверка проведена вместе с сотрудниками регионального подразделения МЧС. На сегодняшний день у нас все находится в хорошем состоянии. Кроме того, проверили пищеблоки».

Александр Беглов обратил внимание на необходимость проверки персонала учреждений на предмет наличия лицензий. Игорь Руденя доложил: контрольные мероприятия проведены и по этой линии. Проверены профессиональная пригодность личного состава сотрудников, наличие необходимых документов.