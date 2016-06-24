Киев, 24 июня, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко прибыл на оккупированную киевскими силовиками территорию Донбасса, где подписал указ об увольнении военнослужащих, призванных в ходе пятой волны мобилизации. Об этом сегодня, 24 июня, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он сообщил, что Порошенко подписал указ о демобилизации пятой волны призыва. Цеголко в восторге пишет, что приказ был подписан аж в двух километрах от бывшего Донецкого аэропорта.

«Поездка была незапланированной, поэтому ребята реально были в шоке! Часть из них сразу сказала, что пойдет служить по контракту», — пишет Цеголко в своем Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что с начала 2016 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Донбассе 623 человека.

14 июня президент Украины заявил, что на Украине необходимо развернуть партизанское движение на случай большой войны. Также Порошенко заявил, что власти Украины не будут объявлять мобилизацию, так как ВСУ успешно комплектуются по контракту.