Буэнос-Айрес, 24 июня, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Бразильский эксперт Луис Монис Бандейра заявил в интервью Página12, что Вашингтон и правительство Маурисио Макри обсуждают возможность размещения на территории Аргентины американских баз или квази-баз (объектов инфраструктуры военного характера). Речь идет о так называемых «квази-базах», модулях, которые предполагается использовать только в чрезвычайной ситуации.

Советский плакат «Фразы и... базы». 1952

«У Вашингтона есть геополитический и стратегический план развертывания военных баз в Ушуайе и в зоне Тройной границы. Целью этого является восстановление и усиление военного присутствия США в Южной Америке, которое сократилось после того, как американцы были вынуждены покинуть базу Манта в Эквадоре, и суд Колумбии признал неконституционным размещение семи военных баз на территории этой страны. Известные американские военные базы есть в Сальвадоре (Комальпа), на Кубе (Гуантанамо), на островах Аруба и Кюрасао, а также в Пуэрто-Рико. В то же время у США есть в Латинской Америке неофициальные военные базы с сомнительным юридическим статусом. Пентагон называет из «квази-базами», чтобы избежать как голосования в Конгрессе, так и негативной реакции соответствующих стран. Такие квази-базы есть в Перу, Гондурасе, Коста-Рике, Панаме, Эквадоре и Колумбии, а также ряде других стран, расположенных вдоль побережья Тихого океана. Размещение квази-баз в Антарктиде и в зоне тройной границы представляют угрозу суверенитету Аргентины и безопасности Бразилии. Бывший бразильский президент Лула да Силва отказался подписывать соглашение о размещении американских ракетных баз на космодроме Алкантара, на севере Амазонии», подчеркнул Луис Монис Бандейра в интервью Pagina 12 (перевод ИноСМИ.ру).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация Министерства обороны Аргентины в мае 2016 года совершила поездку в Соединенные Штаты Америки, чтобы договориться о проектах военного сотрудничества. Наиболее важным из них является создание американской военной базы в Ушуайе.