Тверь, 24 июня, 2016, 21:07 — ИА Регнум. Водные маршруты Тверской области получат поддержку Ростуризма — об этом было заявлено 24 июня в рамках национального туристского форума «Реки России», который открылся в Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пьер Огюст Ренуар. Завтрак катающихся на лодках. 1881

Исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя принял участие в пленарной сессии и заседании по подготовке Государственного совета РФ «О развитии внутренних водных путей в Российской Федерации».

Участники обсудили вопросы создания и модернизации инфраструктуры на внутренних водных артериях, возрождения круизного судостроения, создания благоприятных условий для привлечения инвесторов на условиях государственно-частного партнерства.

Как отмечалось, отношение к туризму на государственном и региональном уровне меняется. В частности, председатель совета директоров группы компаний «Агранта» Сергей Бачин назвал правильным решение создать в Тверской области министерство по туризму. «Это взгляд в будущее. Мы верим, что Тверская область — место, где туризм может стать драйвером экономики всего региона. Мы очень оптимистично настроены и оптимизм свой проявляем в инвестициях, которые вы видите здесь, в Завидово», — сказал Бачин. Создание в Тверской области министерства по туризму поддержал и полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов.

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев сообщил, что с 1 июля Ростуризм начинает большую информационную кампанию «Время отдыхать в России. Реки России» по продвижению уже существующих маршрутов, и Тверская область — среди основных и очень активных участников.

Игорь Руденя отметил, что форум способствует рождению свежих идей в реализации стратегических направлений развития речного туризма, обеспечивает результативный диалог между властью и бизнесом, помогает найти новых партнеров и инвесторов. Тверская область получила практические рекомендации по развитию в регионе водного туризма. Например, создание мобильных топливно-заправочных комплексов.

«Если удастся реализовать этот проект, возможно даже в тестовом режиме, то тогда благодаря средним и малым судам мы сможем в разы увеличить посещаемость Тверской области. Эффект может быть даже заметнее, чем от больших круизных судов. Для нас это совершенно новые возможности активизации такого туризма», — считает руководитель области.

Новые перспективы может дать и переход в областную собственность существующих в регионе причальных стенок, а также расширение сети информационных центров для туристов и туристических компаний.