Воронеж, 24 июня, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Прокуратура Воронежской области внесла в Воронежскую областную думу законопроект поправок к трем региональным законам, которые упрощают выделение земли строительным компаниям, согласившимся достраивать жилье обманутых дольщиков. Об этом 24 июня на Первом открытом форуме прокуратуры Воронежской области рассказал глава ведомства Николай Шишкин. Таким образом, несмотря на то, что в прокуратуре не спешат говорить о том, что теперешний кризис может стать причиной роста числа обманутых дольщиков, правоохранители предлагают готовиться к ситуации, от которой «никто не застрахован».

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

«Мы посмотрели на правоприменительную деятельность во время работы по проблеме обманутых дольщиков и поняли, что мы изменим и упростим работу правительства Воронежской области, которая может и впредь повторяться на территории Воронежской области. Я думаю, что законодатели нас поддержат», — сказал прокурор области.

ИА REGNUM напоминает, что последствия кризиса в строительной отрасли в 2008—2009 годах, устраняются до сих пор. Тогда без вложенных денег и квартир, в том числе, и из-за экономических трудностей компаний остались примерно 4,5 тысячи человек. Сейчас 37 человек еще не получили положенные квартиры — это связано с тем, что люди вовремя не обратились с заявлениями. Их вопросы сейчас находятся на стадии решения. Кроме того, среди причин были и чисто криминальные — некоторые люди брали деньги, но в принципе не собирались ничего строить.

«Мы возбудили несколько уголовных дел, несколько производств об административных правонарушениях, а также работали в гражданско-правовом порядке, в отношении имущества, которое отчуждалась у строительных компаний. Сейчас в стадии расследования шесть уголовных дел. По двум уголовным делам вынесены обвинительные приговоры. Эти меры в дальнейшем будут предполагаться», — сказал Николай Шишкин.

Проблемы обманутых дольщиков в регионе были решены несколькими способами. Как рассказал руководитель управления делами Воронежской области Виталий Шабалатов, какие-то объекты были достроены, где-то дольщикам выдавали уже готовые квартиры, несколько человек получили назад вложенные деньги. Также были случаи, когда жители сами достраивали дома — в этом случае им оказывалась консультативная помощь.

Сегодня перед всеми структурами власти, по словам руководителя департамента строительной политики Воронежской области Олега Гречишникова, стоит задача не допустить возникновения новых обманутых дольщиков, в условиях спада в строительной отрасли. По его мнению, в решении это задачи могут помочь страхование ответственности застройщиков, открытость строительных компаний, а также мониторинг финансово-хозяйственного состояния застройщика. Мониторинг сейчас ведется, в том числе и в Воронежской области. При этом в регионе есть несколько объектов, которые находятся под вниманием.

«Сейчас сформирован реестр объектов, которые строятся при долевом участии. В нем 97 многоквартирных домов, из которых на восьми объектах сроки ввода в эксплуатацию не выполнены. Стройки не заморожены», — сказал Олег Гречишников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также на форуме было заявлено о том, что в Воронежской области за пять лет на 77% сократилось количество плановых проверок бизнеса.