Москва, 24 июня, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации считает, что выдворение с территории Украины официального представителя России в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе Владимира Чебана является провокацией. Соответствующее заявление распространила сегодня, 24 июня, пресс-служба российского военного ведомства.

obozrevatel.ua СБУ

В сообщении сказано, что Москва расценивает действия украинских спецслужб в отношении члена российской делегации СЦКК полковника Чебана как провокационные и направленные на срыв имеющихся соглашений.

Украина пытается на фоне обсуждения в Евросоюзе продления антироссийских санкций представить российских военнослужащих в качестве «стороны» гражданской войны на Украине, считает в российском Минобороны.

Также в военном ведомстве указывают, что у российских офицеров, находящихся сейчас на территории Украины в составе СЦКК, нет дипломатического иммунитета, что несет объективную угрозу для их безопасности со стороны украинских спецслужб.

Напомним, 22 июня Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила начальника российского представительства Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) Чебана с формулировкой за «действия, противоречащие интересам национальной безопасности Украины».

Чебан был выдворен под угрозой оружия и без каких-либо объяснений. Позже стало известно, что российскому офицеру был запрещен въезд на Украину на пять лет.