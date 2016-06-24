Уфа, 24 июня, 2016, 20:42 — ИА Регнум. В Уфе с 1 июля вырастет цена проезда за наличный расчет в трамваях и троллейбусах города с 18 до 22 рублей. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, данное решение может вызвать отток пассажиров с общественного транспорта на частные «маршрутки».

Трамвай, движимый лошадью. 1894

Напомним, с 14 июня ГУП «Башавтотранс» (БАТ) подняло плату за проезд в своих автобусах с 18 до 25 рублей за наличный расчет и с 15 до 20 рублей — при оплате транспортной картой.

Если решение по БАТ принимает правительство республики в специальном постановлении «Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа, оказываемые государственным унитарным предприятием «Башавтотранс» на территории Башкирии», то стоимость проезда на трамваях и троллейбусах утверждает Муниципальное управление электротранспорта (МУЭТ) города в соответствии с постановлением главы администрации Уфы.

Проехать по транспортной карте МУЭТ и банковским картам с бесконтактной технологией можно будет за 18 рублей. По социальной пластиковой карте для льготников федерального и регионального значения и пенсионеров, не имеющих льготы, проезд обойдется в 13 рублей. По пластиковой карте для студентов и учащихся вузов и ссузов стоимость проезда составит 13 рублей. По пластиковой карте школьника проезд обойдется в 10 рублей. Тариф на провоз одного места багажа будет установлен в размере 13 рублей.

Для сравнения, в Казани одна поездка за наличный расчет обойдется в 25 рублей, в Екатеринбурге — в 26 рублей, в Самаре — в 23 рубля.

«В скором времени в троллейбусах и трамваях будут ездить только по картам или абонементам, и без того не слишком большая доля пассажиров, оплачивающих проезд наличными, снова сократится, — предполагают сотрудники МУЭТ. — Когда проезд на электротранспорте подорожал с 15 до 18 рублей, отток таких пассажиров был довольно-таки существенным. Когда маршрутка или автобус стоили 20 рублей, а трамвай — 15, из-за пяти рублей пассажиры могли подождать несколько минут, чтобы дождаться трамвая, а за 2 рубля ждать не стали».

Теперь разница между ценой проезда на автобусе и электротранспорте составляет 3 рубля. «МУЭТ поторопилось с поднятием цен, — полагает один из троллейбусных кондукторов. — Кое-кто из разочаровавшихся автобусных пассажиров уже примеривался к электротранспорту, выбирая между ним и маршрутками, теперь выберет маршрутку. А впрочем, трамвай в Уфе уже погубили, а троллейбус пока еще нет, он чахнет в основном в Черниковке, а кое-где даже развивается».

На начало 90-х годов в управлении числилось 607 единиц подвижного состава, в том числе 402 трамвая и 205 троллейбусов. Протяженность трамвайного пассажирского пути составляла 135,9 км, троллейбусного — 123,3 км. На сегодня в Уфе насчитывается только 256 трамвайных вагонов, протяженность трамвайных путей сократилась до 111,5 км. Деградацию уфимского трамвая пассажиры связывают с тем, что в 2004 году единая городская трамвайная сеть была разорвана на северную и южную. А вот протяженность троллейбусной линии увеличилась до 217 км. «Троллейбус охотно используется для поездок на относительно короткие расстояния, главным образом, в южной части города, — считают уфимцы. — В Черниковке, Северной части города, число пассажиров и маршрутов сокращается».

В 2015 году чистый убыток МУЭТа составил 97 млн рублей, выручка 492 млн рублей. Объем выделенных управлению бюджетных субсидий ежегодно снижается: с 485 млн рублей в 2013 году до 460 млн рублей в 2015-м. На текущий год запланировано 380 млн рублей субсидий. Износ парка МУЭТа сейчас 92% у трамваев и 78% у троллейбусов. Себестоимость одной поездки в трамвае составляет 26 рублей, в троллейбусе 40 рублей.

Проезд в частных маршрутках пока остался неизменным. «Пока возим по старым ценам, повышение цен за проезд будет, но не сейчас, сейчас выгоднее приручить пассажиров, — откровенничает водитель маршрутки Николай Ягудин. — Альтернативы юрким частным «ПАЗикам» и «Газелькам» в Уфе нет, громоздкие НЕФАЗы им на переполненных улицах не конкурент. Метро в Уфе не построить, идею скоростного трамвая благополучно зарубили, городская электричка на большие расстояния и несколько зон слишком дорогая и потому не востребована — вот и получается, что большинство будет ездить на частных автобусах».

Напомним, в июне этого года мэр Уфы Ирек Ялалов заявил, что «в Уфе основным транспортом останутся автобусы», так как на строительство линий других видов транспорта «нет денег». Основной путь, на который сейчас ориентируется мэрия — это развитие автобусного транспорта, работающего на газе.

«У нас в Уфе всего две с половиной станции, где можно заправиться метаном, — отмечает Николай Ягудин. — Я сам езжу на метане, мне нравится, это экологично и безопасно. Но проблема с заправкой не способствует массовому переходу на метан».

Сами уфимцы «голосуют ногами» за «маршрутки». «Уфимцы никогда не окажутся от частного транспорта, потому что он ездит чаще и дольше, — отмечают жители города. — В Казани нет частного транспорта, так там вечером после восьми-девяти часов улицы почти безлюдны, а у нас в Уфе до полуночи и позже на центральных улицах кипит жизнь, так как маршрутки ездят».

В январе-апреле 2016 года общественный транспорт Уфы ежемесячно перевозил порядка 17,5 млн человек, из них 90% — автобусами. Численность автобусов, работающих на городских маршрутах, оценивается приблизительно в 3,5−4 тыс. единиц.

«Ездить уфимцы меньше не будут, сколько бы ни стоил проезд, — полагает экономист Ринат Гатауллин. — Но вот сменить вид транспорта могут, и делают это. Кто-то постарается купить пусть подержанный, но свой автомобиль, кто-то будет искать попутчиков. Ясно одно — на переполненных улицах Уфы после повышения цен на проезд станет еще теснее. Доходы в казну не увеличатся, а расходы возрастут».