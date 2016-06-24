Москва, 24 июня, 2016, 20:37 — ИА Регнум. «Горячие головы начали говорить, что на должность кировского губернатора нужно назначать тех, кто противостоял Белых на губернаторских выборах. Это будет большой ошибкой», — заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, политтехнолог, кандидат философских наук, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

«Не тешься, товарищ, мирными днями, сдавай добродушие в брак. Товарищи, помните между нами орудует классовый враг» (В. Маяковский)

«Противостоял ему, в частности, Мамаев из КПРФ. Но Мамаев — это человек с еще более худшей репутацией, чем Белых, — считает политолог. — Это человек тоже очень коммерчески ориентированный и ему нечего делать во власти».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Кировской области Никита Белых задержан по подозрению в получении взятки в 400 тысяч евро. Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере». По словам официального представителя СК Владимира Маркина, следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ задержали Никиту Белых с поличным при получении взятки в одном из ресторанов города Москвы 24 июня.