Москва, 24 июня, 2016, 20:20 — ИА Регнум. «Это закономерный итог карьеры Белых», — заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, политтехнолог, кандидат философских наук, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, комментируя задержание губернатора Кировской области Никиты Белых по подозрению в получении взятки в 400 тысяч евро.

Акула

«Белых всегда был, когда он работал в Перми, человеком коммерчески ориентированным. Для него личное благо, личные доходы всегда были выше интересов государства и общего блага, — считает Матвейчев. — Когда он шел на губернатора, он шел именно с мотивом зарабатывать, а не с мотивом поднять регион. Это просто такая психология человека. В команду он взял себе Навальных, Гайдар и кучу других людей, которые тут же «вляпались» в коррупционные дела».

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По мнению политолога, Белых всегда был осторожен, поэтому миновал общих обвинений по делам указанных политическими деятелями, но итог его карьеры закономерен.

«Кончилось именно тем, чем должно было кончиться — попался с поличным на взятке. Это должно было рано или поздно произойти. Здесь нет никакой политики — это закономерный итог бизнесмена во власти. Нечего делать бизнесменам во власти», — резюмировал он.

Напомним, на кировского губернатора в СК РФ завели уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»).