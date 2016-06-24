Лодзь, Польша, 24 июня, 2016, 20:10 — ИА Регнум. В Польше проходят игры второй недели розыгрыша Мировой лиги, россияне сегодня играли с французами и проиграли в трёх партиях.

pvastudio.ru Мяч

Сборная России — Сборная Франции — 0:3 (22:25, 34:36, 20:25)

Состав сборной России был в значительной степени эксперементальным. Игру они показали неплохую, но не хватало сыгранности и боевого настроения. Впрочем, пока этого ещё и не должно быть. Идёт подготовка к Олимпиаде.

Завтра, 25 июня, Россия сыграет с Польшей. Будет интересно.