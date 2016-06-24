Уфа, 24 июня, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Опасная работа

ИА REGNUM

20 июня ряд СМИ сообщил, что показатель смертности на производстве в Башкирии в первом квартале 2016 года увеличился на 47%. С начала года число погибших на производстве составило 25 человек, в первом квартале прошлого года — 17, по итогам всего 2015 года — 59, что на 23% больше, чем в 2014 году. Количество несчастных случаев на производстве в 2015 году снизилось на 5,8%, число пострадавших составило 900 человек. Инциденты на производстве зафиксированы в 16 муниципалитетах республики. Каждый четвертый летальный случай, или 27% от общего числа, приходится на сферу строительства, на втором месте — обрабатывающие производства (19%), на третьем — АПК (16%). Основными причинами смертности на производстве, по официальным данным, являются ДТП, нарушение технологического процесса и выход на работу в нетрезвом виде.

Научный сепаратизм

В этот же день «Общественная электронная газета» обсуждала проблему реструктуризации научных учреждений республики. На базе Уфимского научного центра (УНЦ) предлагалось создать Уфимский федеральный исследовательский центр (УФИЦ). До июля этого года институты УНЦ должны дать добровольное согласие на объединение. Институты при слиянии теряют статус юридических лиц, но при этом остаются самостоятельными учреждениями. На сегодня 11 из 14 институтов УНЦ РАН уже дали согласие на объединение в УФИЦ. Три института остались в стороне. Они намерены создать свой федеральный исследовательский центр. Но возможно ли существование на одной территории двух федеральных исследовательских центров? По мнению некоторых ученых «это нецелесообразно и ни к чему хорошему не приведет». Сейчас решение за Федеральным агентством научных организаций.

Тендер на лагерь

«МедиаКорСеть» 20 июня выясняла, куда отправляют на отдых детей-сирот из Уфы. Управление по опеке и попечительству администрации Уфы в апреле этого года провело тендер начальной стоимостью 3,14 млн рублей на организацию отдыха 200 детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей в первый месяц лета. Победителем, согласно информации на официальном сайте госзакупок, было признано ООО «ДОЛ «Орленок», которое снизило начальную цену контракта до 2,15 млн рублей. Таким образом, стоимость одной путевки снижена с 15,69 тыс. рублей до 10,75 тыс. рублей. По данным открытых источников, стоимость одной путевки для обычных детей в этот лагерь составляет 19,5 тыс. рублей. Также в апреле Управление социальной политики администрации Уфы провело тендер на отбор организации, которая займется организацией летнего оздоровительного отдыха детей из малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей. Начальная стоимость контракта составляла 3,92 млн рублей. Победителю необходимо было организовать 21-дневный отдых 250 детей в течение трех летних месяцев. Победителем было признано МАУ ДОЛ «Зеленые дубки» (Кумертау). Детское учреждение предложило исполнить контракт за 2,55 млн рублей. Стоимость одной путевки снижена до 10,22 тыс. рублей. Как следует из информации на странице лагеря в социальной сети, обычно стоимость путевки варьируется от 18,15 до 19,2 тыс. рублей в зависимости от месяца отдыха.

Незваный гость хуже

21 июня ряд СМИ рассказал о скандальном проезде на квадроциклах на вершину горы Иремель. Участники похода из Татарии проехались по туристической тропе на четырёхколёсных вездеходах, при этом нарушили несколько федеральных и местных законов. Дело в том, что в природных парках, коим является гора Иремель, запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры. Гости из Татарии выложили в интернет видеозапись своего путешествия, на которой отчётливо видно, какой урон заповеднику нанесли «квадроманьяки», как они сами себя назвали.

Вредит ли ракетное топливо?

В этот же день ряд СМИ сообщил, что Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Башкирии обжаловало в кассации решения судов предыдущих инстанций по делу о взыскании с «Газпром нефтехим Салавата» (ГНС) 3,079 млрд рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Жалоба подана в арбитражный суд Уральского округа, дата ее рассмотрения пока не назначена. Росприроднадзор с апреля 2011 года пытается через суды взыскать с ГНС плату за размещение в 2008 году отходов первого и второго классов опасности на объекте «Кама-1», образовавшихся в результате производства ракетного топлива гептила. Однако суды первой и второй инстанции посчитали, что ведомство не смогло доказать принадлежность отходов к первому и второму классу опасности, а также обоснованность расчета выплат за вред окружающей среде.

Смешная и нежелательная критика

Ресурс «Уфа1» 21 июня напомнил, что Уфа получила высокую оценку мэров 70 городов, которые съезжались на форум в столицу Башкирии. Об этом на оперативном совещании сказал глава администрации Ирек Ялалов. Градоначальник подчеркнул, что высокая оценка мэров других городов — высокий уровень. «Порадовала оценка коллег, — поделился Ялалов. — Кто критикует город в своих блогах или интернет-сообществах — выставляет себя на посмешище». Данное утверждение вызвало множество гневных комментариев с описанием городских проблем.

Поклонный крест в память фронтовиков

22 июня ИА «Башинформ» сообщило, что в Зилаирском районе республики в деревне Атиково, которой уже нет на карте, уроженцы села установили поклонный крест и мемориальную доску в память о погибших в Великой Отечественной войне. 9 мая с просьбой увековечить память бывших односельчан в администрацию района обратилась уроженка деревни Наталья Мамыкина. Оплатить затраты на памятник вызвались трое местных предпринимателей. На мемориальной доске высечены имена 36 участников войны. Всего на фронт из Зилаирского района ушло 7 585 человек, около четырех тыс. из них не вернулись с полей сражений.

10 тысяч бюджетных мест для студентов

В этот день ряд СМИ сообщил, что в Башкирии в 2016 году на бюджетные места смогут поступить 10 403 человека. Накануне в вузах Башкирии уже начали принимать документы. В Министерстве образования РБ отметили, что на приемную кампанию было выделено 6 233 места по программам подготовки бакалавров, 2 652 — магистров и 1 518 мест — специалистов. Абитуриенты уже приходят в приемные комиссии вузов на консультации для того, чтобы определиться с будущей специальностью.

Дорогая моя картошка

Ряд СМИ 22 июня привел данные Башстата о ценах на продовольствие. В республике средняя потребительская цена на картофель составила 26 рублей за один килограмм (рост на 10%). Также отмечается удорожание капусты на 4,8%. На 1,5% выросла средняя цена вермишели, на 1% выросла цена на репчатый лук, а куры охлажденные и яблоки подорожали на 0,5%. При этом на 1,5% снизилась цена на стерилизованное молоко 2,5−3,2% жирности, на 0,8% подешевел сахарный песок. Цены на яблоки и соль не изменились.

Как и у кого растут зарплаты

«UfaTime» в этот день сообщил, что в январе-апреле 2016 года средняя сумма оплаты труда в Башкирии составила 26 344 рубля, это 4 место по ПФО. Прирост к аналогичному периоду прошлого года — 0,8%. В соседних регионах средняя зарплата варьируется от 20 до 28 тыс. рублей. Например, в Татарии, лидере рейтинга, средняя сумма оплаты труда составляет 28 687 рублей ежемесячно. Продолжает тему «Коммерсантъ», сообщая, что в Башкирии в первом квартале этого года среднемесячная заработная плата муниципальных чиновников составила 26,99 тыс. руб. Вознаграждение за труд за год (по сравнению с первым кварталом прошлого года) у них увеличилось на 18,5%. Заработная плата у чиновников органов исполнительной власти за год увеличилась на 3,2% и составила 28,48 тыс. руб. В тоже время, у чиновников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти благосостояние ухудшилось. Их заработная плата за этот период снизилась на 1,3% и составила 22,1 тыс. руб.

В поисках непристойности

Ряд СМИ в этот день сообщил, что эксперты управления Федерального антимонопольного совета Башкирии признали рекламу одного из фитнес-центров Уфы непристойной. На баннере, впавшем в немилость экспертов, изображено мускулистое тело девушки, а лозунг гласит «Снимай лишнюю одежду летом!». Совет, собранный для обсуждения, выдал заключение, в котором говорится, что данная реклама является неприятной, нарушает общепринятые нормы морали и нравственности, нормы этики, сформировавшиеся на территории Российской Федерации, содержит непристойные и оскорбительные образы. Также в числе других обсуждалась и еще одна наружная реклама, на которой изображены женщина и мужчина и написано: «Освободи желание. Euphoria. Calvin Klein. Ароматы для нее и для него». Этому баннеру повезло больше — его признали пристойным.

Санаторий на свалке

23 июня «Горобзор» сообщил, что в Башкирии активисты Общероссийского народного фронта выявили несколько несанкционированных свалок в селе «Санаторий Алкино». Общественники обратились в администрацию Чишминского района с рекомендацией очистить территорию и организовать пункт для сбора мусора. Село находится в непосредственной близости с детским противотуберкулезным санаторием, где проходят лечение и реабилитацию дети с заболеваниями бронхо-легочной системы. Но, как показывает мониторинг, местных жителей это особенно не волнует, они продолжают создавать все новые и новые стихийные помойки. По итогам мониторинга общественники планируют обратиться в министерство экологии и природопользования РБ и природоохранную прокуратуру республики, а также составить карту несанкционированных свалок.

Дорога в кредит

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что в правительстве Башкирии решили распространить практику строительства социально важных объектов в кредит за счет подрядчиков на дороги. В кабмине считают, что это позволит сохранить темпы дорожного строительства и одновременно минимизировать нагрузку на бюджет в ухудшающихся экономических условиях. Схему планируют отработать на строительстве трассы Уфа-Затон, а до конца года — еще на 20 аналогичных контрактах. Участники рынка прогнозируют, что в такой отрасли как дорожное строительство рассрочка платежа приведет к уходу с рынка мелких и средних игроков.

Сухой последний звонок

Ряд СМИ 23 июня сообщил, республиканская прокуратура внесла на рассмотрение депутатов Госсобрания РБ законопроект, согласно которому могут быть введены дополнительные ограничения продажи спиртного в день последнего звонка.

«Как свидетельствуют статистические данные, в регионе растет число преступлений, совершенных подростками. При этом каждый четвертый из них преступил закон, будучи пьяным. Кроме того, ежегодно полицейские возбуждают сотни административных дел по фактам распития несовершеннолетними алкогольной продукции, появления пьяными в общественных местах, продажи несовершеннолетним алкоголя и вовлечения их в его употребление», — гласит сообщение прокуратуры. Конкретные дни, в которые будет действовать ограничение, будут устанавливаться Министерством образования РБ.

Кроме этого, прокуратура внесла еще один законопроект, «положение о запрете продажи алкоголя в подобных организациях, расположенных в многоквартирных домах и не отвечающих требованиям, установленным Госстандартом». Ограничение не коснется кафе и ресторанов. В случае несоблюдения правил продажи алкоголя организации грозит штраф до 100 тыс. рублей и конфискация спиртного.

5 главных бед

«Комсомольская правда в Уфе» в этот день рассказала, на что жалуются жители Уфы. 1 место — благоустройство, особенно печалят дороги. 2 место — экология, горожане в последнее время жалуются на запахи в уфимском воздухе. 3 место — коррупция, только за первые три месяца 2016 года слуги народа в Башкирии попались на мздоимстве 144 раза. 4 место — пробки на дорогах. 5 место — безработица. Сейчас безработными в Уфе считаются 6 903 человека.

Потенциальных банкротов стало больше

24 июня ряд СМИ сообщил, что количество потенциальных банкротов в Башкирии за второй квартал увеличилось на 3,7% — с 22 719 человек в марте до 23 558 человек в июне этого года. Столько жителей республики формально попадают под действие закона о банкротстве физических лиц из-за имеющегося просроченного более трех месяцев долга по кредитам и займам в размере более 500 тыс. руб. В общем числе заемщиков республики (1,26 млн человек) потенциальных банкротов 1,9%. По этому показателю Башкирия занимает 13-е место в РФ. В тройке лидеров — Ингушетия, Карачаево-Черкессия и Сахалинская область. Основная часть потенциальных банкротов приходится на сегмент необеспеченного кредитования — потребкредиты (61%), кредитные карты (10,5%). Доля просроченных займов в сфере микрофинансирования составляет в среднем по РФ около 2%, ипотеки и автокредитов 2,2% и 8% соответственно.

Дети должны жить

ИА «Башинформ» в этот день сообщило, что в Башкирии создана рабочая группа по изучению причин детского суицида и разработке предложений по профилактике насилия в отношении несовершеннолетних в республике. В ее состав, помимо депутатов Госсобрания РБ, вошли представители аппарата правительства, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства молодежной политики и спорта, Министерства здравоохранения, Министерства образования, прокуратуры, Молодежной палаты. Количество самоубийств несовершеннолетних, окончившихся смертью, в 2015 году выросло более чем на 30%.

Как проголосуем, так и будем представлены

Медиахолдинг «Уфа-пресс» 24 июня подсчитывал, сколько кандидатов от Башкирии пройдёт в Госдуму России. По одномандатным округам картина понятна. Их шесть в Башкирии, значит, и депутатов будет шесть. Победят они благодаря простому большинству голосов. А вот, сколько кандидатов пройдёт в Госдуму России, зависит от того, насколько активно будут участвовать наши граждане в предстоящей избирательной кампании. Напомним, сегодня Башкирию на Охотном ряду представляют 16 народных избранников, представители «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. По словам зампредседателя ЦИК Башкирии Наили Алтыновой, на выборах в 2003 году мы набрали голосов на 19 мандатов, в 2011 — на 18 мандатов, но из-за недостатка кандидатов по партийным спискам 2 мандата ушло в другие регионы. Для проведения этой компании в республике запрошено 348 млн рублей, подтверждено 293 млн рублей. Кроме того, по двум округам будут проходить дополнительные выборы депутатов Госсобрания РБ, из бюджета республики запросили 13,5 млн рублей, пока подтвердили около 10 млн рублей.