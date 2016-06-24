Вашингтон, 24 июня, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Президент США Барак Хусейн Обама выразил уважение к решению Великобритании выйти из Европейского Союза. Слова Обамы передает сегодня, 24 июня, агентство Reuters.

Обама подчеркнул, что Великобритания и Евросоюз в любом случае останутся жизненно важными партнёрами США.

Ранее Обама заявил о намерении переговорить с премьер-министром Великобритании после референдума о выходе королевства из Евросоюза.

Напомним, Обама выступал против выхода из Великобритании из ЕС и даже ездил в Соединенное королевство убеждать подданных Её Величества не выходить из Евросоюза.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель уже назвала Brexit ударом по европейскому единству. Евробюрократы из Брюсселя хотят побыстрее инициировать процедуру выхода Великобритании из ЕС, чтобы не затягивать.