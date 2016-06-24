Екатеринбург, 24 июня, 2016, 20:27 — ИА Регнум. В Свердловской области прокуратура требует освободить регионального министра по управлению госимуществом Алексея Пьянкова из СИЗО. Соответствующее представление уже получено Ленинским районным судом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор

По информации агентства ЕАН, всего в суд поступили две апелляции. Одна от адвокатов, а вторая — аж от Генеральной прокуратуры России. Отметим, Алексей Пьянков ранее работал в органах прокуратуры. Возможно, именно с этим и связана активность надзирающего за соблюдением законности ведомства по его вызволению из СИЗО. В прокуратуре надеются на то, что суд изменит меру пресечения на более мягкую — домашний арест.

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При этом следствие настаивает на том, что чиновник должен находиться в СИЗО. Свою позицию СКР подтвердил на прошедшем 21 июня заседании по продлению Пьянкову срока ареста. В итоге суд отправил министра сидеть, и в СИЗО чиновник пробудет минимум до 26 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля силовики задержали практически всё руководство областного Мингосимущества. Чиновникам вменяют взятки на общую сумму 31,5 млн рублей.