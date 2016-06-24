Прокуратура пытается вытащить свердловского министра Пьянкова из СИЗО
Екатеринбург, 24 июня, 2016, 20:27 — ИА Регнум. В Свердловской области прокуратура требует освободить регионального министра по управлению госимуществом Алексея Пьянкова из СИЗО. Соответствующее представление уже получено Ленинским районным судом.
По информации агентства ЕАН, всего в суд поступили две апелляции. Одна от адвокатов, а вторая — аж от Генеральной прокуратуры России. Отметим, Алексей Пьянков ранее работал в органах прокуратуры. Возможно, именно с этим и связана активность надзирающего за соблюдением законности ведомства по его вызволению из СИЗО. В прокуратуре надеются на то, что суд изменит меру пресечения на более мягкую — домашний арест.
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При этом следствие настаивает на том, что чиновник должен находиться в СИЗО. Свою позицию СКР подтвердил на прошедшем 21 июня заседании по продлению Пьянкову срока ареста. В итоге суд отправил министра сидеть, и в СИЗО чиновник пробудет минимум до 26 августа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля силовики задержали практически всё руководство областного Мингосимущества. Чиновникам вменяют взятки на общую сумму 31,5 млн рублей.