Архангельск, 24 июня, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Переход на систему аккредитации выпускников медицинских вузов может привести к целому ряду кадровых проблем, которые и без того актуальны для Архангельской области. Прежде всего, это отсутствие надлежащего уровня подготовки специалистов в отличие от выпускников, окончивших интернатуру. Эту проблему в рамках заседания коллегии регионального минздрава озвучил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Сельский врач». реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Тамара Макарова в роли молодого врача

Напомним, с 2016 года Минздрав РФ внедряет аккредитацию медиков как принципиально новую систему допуска к профессиональной деятельности, основанную на применении профессиональных стандартов, клинических рекомендаций и процедур, разработанных совместно с профессиональным медицинским и образовательным сообществом.

Карпунов сообщил, что лечебным учреждениям региона необходимо к этому подготовиться и, как вариант, ввести институт «наставничества» для аккредитованных специалистов минимум на один год для приобретения молодыми специалистами навыков в работе и исключения ошибок.

«Уже в этом году мы увидим специалистов, которые придут работать в лечебные учреждения региона без того образования, которое в свое время получали мы, и к которому привыкли. Фактически, это молодые специалисты прямо со студенческой скамьи. Одно из предложений по решению данной проблемы и профилактике неготовности этих специалистов — ввести институты «наставничества». Срок — одни год. Я уже сейчас настоятельно рекомендую озадачиться этим вопросом и начать планировать кто станет наставниками. По данному вопросу мы еще проведем целую серию дополнительных совещаний», — сказал Карпунов.

Еще одна из проблем, с которой предстоит столкнуться сфере здравоохранения — снижение в перспективе количества врачей по узким специальностям в связи с увеличением выпусков врачей терапевтического и педиатрического профилей. Одним из вариантов решения данной проблемы по мнению Карпунова может стать направление на профессиональную переподготовку работающих в настоящее время врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых.

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения всегда должно быть в приоритете. В связи с реформой в высшей школе сейчас специалистов будет выпускаться больше, и мы должны воспользоваться данной ситуацией, чтобы привлечь в лечебные учреждения как можно больше специалистов. Если сейчас не предпринять к этому никаких мер, то в каждом лечебном учреждении кадровая ситуация будет печальна», — сказал Антон Карпунов.

Добавим, что по состоянию на 1 января 2016 года в Архангельской области работают 4542 врача и 12 222 средних медицинских работников. Укомплектованность с учетом совместительства врачами составляет 88,1%, средним медперсоналом — 92,9%.