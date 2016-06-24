Берлин, 24 июня, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил британское правительство в том, что оно необдуманно поставило на кон членство Великобритании в ЕС, передает Die Welt.

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

В интервью ZDF он напомнил, что референдум берет начало в спорах внутри консервативной правящей партии британского премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Правительство Британии разыграло членство своей страны в ЕС и проиграло, добавил Штайнмайер. Он считает, что отношение к Европейскому союзу было эксплуатировано внутри Соединенного Королевства.